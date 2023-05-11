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Заблокированы счета концертного агентства Алсу

Федеральная налоговая служба заблокировала счета концертного агентства певицы Алсу ООО «Эксклюзив Арт», передает Telegram-канал Mash.

Заблокированы счета концертного агентства Алсу
© соцсети

Через компанию должны идти денежные операции по выступлениям Алсу, но при этом агентство с 2020 года заявляет только о нулевом балансе.

Из-за этого все банковские счета компании заблокировали, а саму Алсу, у которой запланированы несколько выступлений в Кремлевском дворце, попросили прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что блогера Ольгу Нечаеву, автора марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги», подозревают в неуплате налогов на 10 млн рублей. Источник Mash рассказал, что блогер оформила бизнес на тетю, затем на маму, а потом на себя. Кроме того, владельцем онлайн-лекций по похудению она сделала мужа.

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