Олег Шепс рассказал о соперничестве с братом

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как относится к соперничеству с братом Александром в новом проекте.

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Александр и Олег Шепсы сейчас принимают участие в программе «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Братья соревнуются за звание лучшего экстрасенса среди победителей и финалистов прошлых сезонов битвы.

Олег Шепс признался, что чувствует себя «абсолютно спокойно» на проекте.

«Братское соперничество — совершенно нормальная история, к которой я давно привык, но при этом уважение друг к другу всегда остается на первом месте», — отметил экстрасенс.

По словам Шепса, он ценит старшего брата за «целеустремленность и способность идти со Вселенной рука об руку».

Младший брат Александра Шепса заявил, что не намерен враждовать с ним из-за участия в шоу.

«Соревнование не подразумевает вражду друг с другом, это всего лишь здоровая конкуренция», — считает он.