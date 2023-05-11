Олег Шепс рассказал о соперничестве с братом на шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как относится к соперничеству с братом Александром в новом проекте.
Александр и Олег Шепсы сейчас принимают участие в программе «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Братья соревнуются за звание лучшего экстрасенса среди победителей и финалистов прошлых сезонов битвы.
Олег Шепс признался, что чувствует себя «абсолютно спокойно» на проекте.
«Братское соперничество — совершенно нормальная история, к которой я давно привык, но при этом уважение друг к другу всегда остается на первом месте», — отметил экстрасенс.
По словам Шепса, он ценит старшего брата за «целеустремленность и способность идти со Вселенной рука об руку».
Младший брат Александра Шепса заявил, что не намерен враждовать с ним из-за участия в шоу.
«Соревнование не подразумевает вражду друг с другом, это всего лишь здоровая конкуренция», — считает он.
Олег Шепс стал победителем 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Его брат Александр победил в 14 сезоне проекта. Также на шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» за звание лучшего сражаются Виктория Райдос, Константин Гецати, Влад Череватый, Дмитрий Матвеев, Марьяна Романова, Лина Джебисашвили и Надежда Шевченко.