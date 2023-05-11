Эксперт назвал причину отсутствия спроса на недвижимость уехавших звезд
Покинувшие Россию звезды не могут продать свою элитную недвижимость в Москве. Как сообщает «КП», без денег пока остаются певицы Вера Брежнева, Светлана Лобода и София Ротару, а также актриса Чулпан Хаматова.
Гражданка Украины Брежнева пытается продать свой особняк в Подмосковье площадью в 700 квадратов за 300 млн рублей. Другая украинка, Лобода, не может найти покупателя на дом площадью в 1.4 тысячи квадратных метров за 600 млн рублей. Хаматовой, которая получила вид на жительство в Латвии, пока не удается избавиться от квартиры в районе Патриарших прудов — за элитную недвижимость она просит 120 млн рублей. Аналогичная проблема и у Ротару — ее квартира в центре Москвы стоит дешевле, 50 млн рублей, однако желающих приобрести объект пока нет.
Как отметил эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев, объекты уехавших звезд «зависают» как по идеологическим, так и по объективным причинам. Нередко ее даже приходится продавать с большим дисконтом.
«Потребительские настроения в обществе часто корректируются и в соответствии с политической ситуацией, что на некоторые объекты недвижимости накладывает некий негатив — люди не любят этих беглецов, что и влияет на ликвидность объекта, иногда фатально», — подчеркнул Кудрявцев.
Он отметил, что предпосылок для роста стоимости элитной недвижимости сейчас нет. В лучшем случае цены останутся стабильными, тогда как спрос в любом случае будет на низком уровне — это усилит борьбу за покупателя.
Эксперт также напомнил, что заключить сделку для покинувших страну тоже будет непросто. Если Хаматова, как гражданка России, может продать дом не присутствуя лично, то для звезд с паспортами недружественных стран могут возникнуть проблемы — им придется получать соответствующие разрешения в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.