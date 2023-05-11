Эксперт назвал причину отсутствия спроса на недвижимость уехавших звезд

Гражданка Украины Брежнева пытается продать свой особняк в Подмосковье площадью в 700 квадратов за 300 млн рублей. Другая украинка, Лобода, не может найти покупателя на дом площадью в 1.4 тысячи квадратных метров за 600 млн рублей. Хаматовой, которая получила вид на жительство в Латвии, пока не удается избавиться от квартиры в районе Патриарших прудов — за элитную недвижимость она просит 120 млн рублей. Аналогичная проблема и у Ротару — ее квартира в центре Москвы стоит дешевле, 50 млн рублей, однако желающих приобрести объект пока нет.

Как отметил эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев, объекты уехавших звезд «зависают» как по идеологическим, так и по объективным причинам. Нередко ее даже приходится продавать с большим дисконтом.

«Потребительские настроения в обществе часто корректируются и в соответствии с политической ситуацией, что на некоторые объекты недвижимости накладывает некий негатив — люди не любят этих беглецов, что и влияет на ликвидность объекта, иногда фатально», — подчеркнул Кудрявцев.

Он отметил, что предпосылок для роста стоимости элитной недвижимости сейчас нет. В лучшем случае цены останутся стабильными, тогда как спрос в любом случае будет на низком уровне — это усилит борьбу за покупателя.