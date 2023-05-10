«Останется у разбитого корыта»: SHAMAN предрекли крах былой популярности

— Рано или поздно Ярослав останется у разбитого корыта. У меня душа за это болит. Это я его люблю, а вы все его не любите. Считаю себя в ответе за него. Почему-то он боялся заходить ко мне в гримерку, хотя мы столько раз встречались. Потому что он понимает, что не прав, — заявила Кормухина в эфире шоу «Абзац и Ыыху с ним» на YouTube.