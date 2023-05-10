«Останется у разбитого корыта»: SHAMAN предрекли крах былой популярности
Певица Ольга Кормухина уверена, что артисту Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом SHAMAN, придется дорого заплатить за нынешнюю популярность. Знаменитый певец, по ее мнению, может остаться ни с чем.
Певица призналась, что знакома с Дроновым с 2015 года. При этом, как отметила Комухина, она не учила коллегу петь.
По ее словам, поклонники убивают в SHAMAN того артиста, которым он был задуман. Они вместе с продюсерами используют музыканта и учат его избегать проблем, а не решать их.
— Рано или поздно Ярослав останется у разбитого корыта. У меня душа за это болит. Это я его люблю, а вы все его не любите. Считаю себя в ответе за него. Почему-то он боялся заходить ко мне в гримерку, хотя мы столько раз встречались. Потому что он понимает, что не прав, — заявила Кормухина в эфире шоу «Абзац и Ыыху с ним» на YouTube.
Недавно SHAMAN посетил Музей Победы в Москве, осмотрел экспозицию и разместил портрет своего прадеда Михаила Селедкина, который пережил блокаду Ленинграда, на «Стене Памяти». В День Победы SHAMAN выступил в Екатеринбурге.
SHAMAN рассказал об истории появления своего псевдонима. Артист признался, что его сценическое имя появилось из комментариев.