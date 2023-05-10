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Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе

Певец Олег Газманов высказался о гражданской позиции осудившего спецоперацию коллеги Валерия Меладзе. Свое мнение на этот счет он озвучил в передаче «Эмпатия Манучи».

Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе
© РИА Новости

«Очень сложно говорить об этом. Я не хотел бы называть какие-то причины или еще что-то, здесь все сложно. Касательно Валеры, вот так он видит это. Слышно же, что Валера говорит. Это все равно, что поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Мне не по пути. Больно и обидно, конечно, потому что люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут», — сказал Газманов.

Он назвал инцидент в Дубае с Меладзе «некрасивым». Также певец высказался об артистах РФ, покинувших страну после начала СВО. По его мнению, они сделали это ради денег.

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