Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе
Певец Олег Газманов высказался о гражданской позиции осудившего спецоперацию коллеги Валерия Меладзе. Свое мнение на этот счет он озвучил в передаче «Эмпатия Манучи».
«Очень сложно говорить об этом. Я не хотел бы называть какие-то причины или еще что-то, здесь все сложно. Касательно Валеры, вот так он видит это. Слышно же, что Валера говорит. Это все равно, что поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Мне не по пути. Больно и обидно, конечно, потому что люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут», — сказал Газманов.
Он назвал инцидент в Дубае с Меладзе «некрасивым». Также певец высказался об артистах РФ, покинувших страну после начала СВО. По его мнению, они сделали это ради денег.