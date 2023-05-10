Газманов высказался о гражданской позиции Меладзе

«Очень сложно говорить об этом. Я не хотел бы называть какие-то причины или еще что-то, здесь все сложно. Касательно Валеры, вот так он видит это. Слышно же, что Валера говорит. Это все равно, что поприветствовать нацистов, когда они напали. Это в той же парадигме. Мне не по пути. Больно и обидно, конечно, потому что люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут», — сказал Газманов.