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Группа Wildways перенесла выступление в Екатеринбурге на осень

Поклонники российской группы Wildways, которая покорила американцев и европейцев, возмутились переносу выступления артистов. Ранее предполагалось, что музыканты выйдут на сцену Teleclub 8 мая, но тур сдвинули на осень.

Группа Wildways перенесла выступление в Екатеринбурге на осень
© Ura.Ru

«Я 400 км проехала чтобы на концерт попасть. Я так ждала концерт, билеты еще в феврале купила. Обидно», — написала одна из поклонниц в комментариях группы Teleclub в соцсетях. Другой фанат заметил, что концерты группы отменили уже в четырех городах.

Кто-то спешит успокоить людей и заявляет, что организаторы в Екатеринбурге тут не при чем. «Сорвались два выступления в других городах, и по логистике ехать в Екатеринбург накладно, проявите понимание», — написал молодой человек. При этом сама группа Wildways пояснила лишь то, что концерт перенесли на осень по техническим причинам. Новую дату обещают сообщить позже.

Группа Wildways появилась в Брянске в 2009 году. Спустя семь лет музыканты подписали контракт с лейблом Artery Recordings и сняла клип в США, после чего их талант признали американцы и европейцы.

Ранее в Екатеринбурге отменили выступление StandUp Show ТНТ. Со своими номерами должны были приехать комики Стас Старовойтов, Роман Косицын, Андрей Атлас, Валя Сидоров, Сергей Зорик и Андрей Колмачевский.

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