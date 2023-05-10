Группа Wildways перенесла выступление в Екатеринбурге на осень

«Я 400 км проехала чтобы на концерт попасть. Я так ждала концерт, билеты еще в феврале купила. Обидно», — написала одна из поклонниц в комментариях группы Teleclub в соцсетях. Другой фанат заметил, что концерты группы отменили уже в четырех городах.

Кто-то спешит успокоить людей и заявляет, что организаторы в Екатеринбурге тут не при чем. «Сорвались два выступления в других городах, и по логистике ехать в Екатеринбург накладно, проявите понимание», — написал молодой человек. При этом сама группа Wildways пояснила лишь то, что концерт перенесли на осень по техническим причинам. Новую дату обещают сообщить позже.