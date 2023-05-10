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Анна Семенович призналась, что жалеет о пластических операциях

Певица Анна Семенович рассказала в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, что очень комплексовала из-за своей большой груди.

Анна Семенович призналась, что жалеет о пластических операциях
© svetlanamuksinova, ann_semenovich/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Семенович боялась, что из-за большого бюста ее не будут воспринимать всерьез. Из-за этого она решилась на уменьшение груди в 2015 году, о чем сейчас жалеет. Она объяснила, что в тот период сильно переживала и расстраивалась из-за хейта.

«Мне казалось, что за моей большой грудью люди не видят меня саму. А я всем доказывала всегда. Я же спортсменка, у меня такое с детства — доказать, стать лучшей, первой, такой-сякой. Я всем доказывала — и в спорте результатов добилась, я и пою, и в кино снималась, и ведущей работаю, на радио работаю, тут я работаю, а вы все про мою грудь! У меня пошел такой диссонанс в голове и в душе, что я побежала и просто прыгнула под нож хирургу», — поделилась артистка.

Семенович отметила, что впоследствии ее грудь снова выросла. Она этому рада, так как смогла «сохранить свою индивидуальность». По словам певицы, на данный момент она уже проработала свои комплексы с психологом.

Семенович назвала хейтеров «глубоко несчастными людьми», которые стараются самоутвердиться за счет оскорбления других.

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