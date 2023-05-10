Анна Семенович призналась, что жалеет о пластических операциях

«Мне казалось, что за моей большой грудью люди не видят меня саму. А я всем доказывала всегда. Я же спортсменка, у меня такое с детства — доказать, стать лучшей, первой, такой-сякой. Я всем доказывала — и в спорте результатов добилась, я и пою, и в кино снималась, и ведущей работаю, на радио работаю, тут я работаю, а вы все про мою грудь! У меня пошел такой диссонанс в голове и в душе, что я побежала и просто прыгнула под нож хирургу», — поделилась артистка.