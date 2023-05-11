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Телеведущая Ксения Бородина призвала остановить травлю Юлии Высоцкой

Российская телеведущая Ксения Бородина резко осудила пользователей сети, которые затравили актрису и ведущую кулинарного шоу Юлию Высоцкую из-за вредных рецептов в шоу "Едим дома".

Телеведущая Ксения Бородина призвала остановить травлю Юлии Высоцкой
© ТНТ

Бородина высказалась о ситуации в социальной сети. Видео с Высоцкой набирают все больше просмотров в Сети, но не по позитивной причине. Пользователи издеваются над старыми видео Высоцкой и обсуждают ее "кулинарное мастерство". Особо популярными стали отрывки с загоревшимся мясом на мангале, подгоревшими и одновременно сырыми сырниками, также обсуждаются рецепты из книги Высоцкой.

"Просто же надо умудриться пойти на аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Козла отпущения нашли?! Я считаю, пора остановиться с этим буллингом", — высказалась Бородина. Также журналистка Ксения Собчак заступилась за телеведущую Юлию Высоцкую, которую высмеяли за архивные выпуски программы "Едим дома". Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что несколько раз приглашала Юлию Высоцкую принять участие в шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан".

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