Роберт де Ниро в седьмой раз стал отцом

Во время интервью телеканалу ET Canada 79-летний актёр поправил журналиста, который сказал: «Я знаю, что у вас шестеро детей». «На самом деле — семь. У меня только что родился ребёнок», — сказал артист.

Роберт де Ниро был дважды женат. В браке со стюардессой Грейс Хайтауэр родились сын Эллиот и дочь Хелен. Также актёр удочерил Дрену, дочь своей первой жены — актрисы и певицы Дианы Эббот. В том браке также у них появился сын Рафаэль. В отношениях с моделью Туки Смит у пары родились сыновья-близнецы Аарон и Джулиан.