Свиридова рассказала о приключениях при поездке на отдых
Алена Свиридова улетела на отдых в Италию. Сейчас она осматривает достопримечательности Рима и выкладывает в социальные сети восторженные отзывы о погоде, исторических местах и даже о том доме, который она сняла на время отдыха.
С домом было все очень непросто. Известный сервис по бронированию жилья отказался работать с россиянами, - пишут 7days.ru. Но Алена его перехитрила. Она попросила сына, который живет в Канаде, и тот подобрал ей временное жилье.
«Русским и белорусам сервис показал фигу. Но сколько нам этих фиг показывали! Женщин, которые сушили волосы в духовке, ничем не остановишь. Старшее поколение поймет, а младшему посоветую не пасовать перед обстоятельствами», - посмеялась певица.
Известная российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая Алена Свиридова — дважды мама. От первого брака у звезды есть взрослый сын. Василий Свиридов 20 лет назад уехал из России, он живет в Ванкувере. Второй сын Григорий недавно приехал из Канады и поступил в России в ГИТИС.