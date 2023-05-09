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Свиридова рассказала о приключениях при поездке на отдых

Алена Свиридова улетела на отдых в Италию. Сейчас она осматривает достопримечательности Рима и выкладывает в социальные сети восторженные отзывы о погоде, исторических местах и даже о том доме, который она сняла на время отдыха.

Свиридова рассказала о приключениях при поездке на отдых
© Рамблер

С домом было все очень непросто. Известный сервис по бронированию жилья отказался работать с россиянами, - пишут 7days.ru. Но Алена его перехитрила. Она попросила сына, который живет в Канаде, и тот подобрал ей временное жилье.

«Русским и белорусам сервис показал фигу. Но сколько нам этих фиг показывали! Женщин, которые сушили волосы в духовке, ничем не остановишь. Старшее поколение поймет, а младшему посоветую не пасовать перед обстоятельствами», - посмеялась певица.

Известная российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая Алена Свиридова — дважды мама. От первого брака у звезды есть взрослый сын. Василий Свиридов 20 лет назад уехал из России, он живет в Ванкувере. Второй сын Григорий недавно приехал из Канады и поступил в России в ГИТИС.

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