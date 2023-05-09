Ланская показала помолвочное кольцо

Не так давно Валерия Ланская объявила о разводе с мужем, режиссером Стасом Ивановым. Пара была вместе с 2015 года, у них есть сын Артемий. Как сообщают 7days.ru, супруги разошлись без скандалов и даже сумели остаться друзьями.

А Ланская объявила, что у нее новый роман. Своего возлюбленного артистка представила поклонникам. Им оказался 31-летний артист балета Эдгар Голосной.

«Сейчас у меня началась новая страница. Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима», - сообщила актриса.

Сегодня Валерия сообщила о том, что она снова невеста. И в выложила в микроблоге фотографию руки с помолвочным кольцом на фоне роскошного букета цветов.