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Ланская показала помолвочное кольцо

Не так давно Валерия Ланская объявила о разводе с мужем, режиссером Стасом Ивановым. Пара была вместе с 2015 года, у них есть сын Артемий. Как сообщают 7days.ru, супруги разошлись без скандалов и даже сумели остаться друзьями.

Ланская показала помолвочное кольцо
© Рамблер

А Ланская объявила, что у нее новый роман. Своего возлюбленного артистка представила поклонникам. Им оказался 31-летний артист балета Эдгар Голосной.

«Сейчас у меня началась новая страница. Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима», - сообщила актриса.

Сегодня Валерия сообщила о том, что она снова невеста. И в выложила в микроблоге фотографию руки с помолвочным кольцом на фоне роскошного букета цветов.

Артистка познакомилась с избранником еще девять лет назад. Между ними практически сразу возникла симпатия, а в прошлом году она объявила, что находится в романтических отношениях с коллегой.

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