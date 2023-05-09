Невестка Васильевой рассказала, как уронила дочь на асфальт

«У нас Сарра упала. Мы ее уронили. Сажали в автокресло, Филипп держал, а я ремни цепляла. Сарра выскочила из кресла и упала практически с высоты роста мужа на асфальт. Вчера КТ делали, сегодня через родничок УЗИ делали. Слава богу, все в порядке, без внутренних травм. Мы испытали огромный стресс. Я проклинаю нас с Филиппом...Ну как это возможно? При двух взрослых людях рядом ребенок падает. Картинка в голове всплывает, и становится страшно. Жутко страшно. Берегите себя и деток», — написала встревоженная мать.