Невестка Васильевой рассказала, как уронила дочь на асфальт
Мария Болонкина, невестка народной артистки России Татьяны Васильевой и мама ее маленькой внучки, рассказала в микроблоге об очень неприятной ситуации. Пятимесячная девочка упала на асфальт с высоты человеческого роста, - информирует gazeta.ru.
«У нас Сарра упала. Мы ее уронили. Сажали в автокресло, Филипп держал, а я ремни цепляла. Сарра выскочила из кресла и упала практически с высоты роста мужа на асфальт. Вчера КТ делали, сегодня через родничок УЗИ делали. Слава богу, все в порядке, без внутренних травм. Мы испытали огромный стресс. Я проклинаю нас с Филиппом...Ну как это возможно? При двух взрослых людях рядом ребенок падает. Картинка в голове всплывает, и становится страшно. Жутко страшно. Берегите себя и деток», — написала встревоженная мать.
Общеизвестно, что 76-летняя Татьяна Васильева, несмотря на возраст, активно работает и подрабатывает, чтобы помогать младшему поколению семьи. Но масштаб этой помощи, как оказалось, трудно себе было представить.