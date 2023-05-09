Газманов резко осудил скандальную выходку Меладзе

В свое время слова Валерия Меладзе, поддержавшего на концерте в Дубае, поразили россиян и изменили их отношение к популярному певцу. Коллеги артиста также возмущены его поведением.

Олег Газманов в YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» резко высказался о скандальной выходке музыканта. Газманов был поражен, как можно поддерживать фашизм, - пишет teleprogramma.pro.

«Мне не по пути. Обидно и больно, конечно, потому что люди, с которыми я давно знаком, так себя ведут. Противно просто», - возмутился он.

Вдвойне неприличным счел Газманов то, что Меладзе постарался произнести лозунг полушепотом, втихую.

«Он думал, что его не слышно. Но скажи, раз ты уже там, ну и иди тогда за Украину», - резюмировал исполнитель.

По словам Газманова, его также пытались спровоцировать, создав подобные ситуации. Но он отказывался участвовать в подобном разговоре.

Народный артист РФ Олег Газманов объяснил, почему часто выступает в госпиталях и бывает в Донбассе.