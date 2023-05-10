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Семенович оправдалась за слова про алкоголизм Костомарова

Певица Анна Семенович в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!» опровергла свои слова об алкоголизме бывшего партнера Романа Костомарова. Тогда она сообщала, что фигурист приходил на тренировки пьяным.

Семенович оправдалась за слова про алкоголизм Костомарова
© РИА Новости

«Вырвали фразу из контекста. Выпивали все после соревнований, все ругались. Когда ты катаешься в паре, это естественно. В процессе тренировок ты ругаешься, могут вылетать и матерные слова. Я ни в коем случае не говорила, что Рома – алкоголик, гад. Это ужасная клевета. Мне безумно неприятно было читать эти заголовки», — сказала Семенович.

Пара заняла второе место на чемпионате России в 2000 году. После этого Костомаров встал в пару с Татьяной Навкой.

Напомним, что с начала января Роман Костомаров продолжает находиться в больнице. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки.

Ранее Елена Веснина назвала Романа Костомарова героем.

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