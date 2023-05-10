Семенович оправдалась за слова про алкоголизм Костомарова

«Вырвали фразу из контекста. Выпивали все после соревнований, все ругались. Когда ты катаешься в паре, это естественно. В процессе тренировок ты ругаешься, могут вылетать и матерные слова. Я ни в коем случае не говорила, что Рома – алкоголик, гад. Это ужасная клевета. Мне безумно неприятно было читать эти заголовки», — сказала Семенович.