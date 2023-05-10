Семенович оправдалась за слова про алкоголизм Костомарова

Певица Анна Семенович в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!» опровергла свои слова об алкоголизме бывшего партнера Романа Костомарова. Тогда она сообщала, что фигурист приходил на тренировки пьяным.
«Вырвали фразу из контекста. Выпивали все после соревнований, все ругались. Когда ты катаешься в паре, это естественно. В процессе тренировок ты ругаешься, могут вылетать и матерные слова. Я ни в коем случае не говорила, что Рома – алкоголик, гад. Это ужасная клевета. Мне безумно неприятно было читать эти заголовки», — сказала Семенович.
Пара заняла второе место на чемпионате России в 2000 году. После этого Костомаров встал в пару с Татьяной Навкой.
Напомним, что с начала января Роман Костомаров продолжает находиться в больнице. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки.
Ранее Елена Веснина назвала Романа Костомарова героем.