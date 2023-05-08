Волочкова опубликовала фото топлес и разозлила подписчиков

«Спасибо, что дельфином прикрыли», «Когда лавры [американской певицы] Бритни Спирс не дают покоя», «Стыд», «Да можно уже и без всего, зачем заморачиваться», «В 50 лет пора уму набраться, а не выставлять свою креветку», «Трусы лишние», — разозлились подписчики балерины.