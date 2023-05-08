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Волочкова опубликовала фото топлес и разозлила подписчиков

Фотографией топлес в одних стрингах поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Артистка прикрыла интимные места смайликами с изображением дельфина.

Волочкова опубликовала фото топлес и разозлила подписчиков
© @volochkova_art

«Спасибо, что дельфином прикрыли», «Когда лавры [американской певицы] Бритни Спирс не дают покоя», «Стыд», «Да можно уже и без всего, зачем заморачиваться», «В 50 лет пора уму набраться, а не выставлять свою креветку», «Трусы лишние», — разозлились подписчики балерины.

В комментариях к публикации балерина написала, что принимает предложения от дизайнеров купальников для следующего своего путешествия на Мальдивы, которое, по ее словам, планируется уже через месяц.

Ранее видео топлес опубликовала модель и возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова.

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