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Сын Зайцева назвал виновниками смерти отца его друзей

Егор Зайцев заявил, что никогда не ссорился с отцом, но не мог противостоять интригам окружавших модельера людей.

Сын Зайцева назвал виновниками смерти отца его друзей
© РИА Новости

Как сообщил Зайцев-младший в разговоре с журналистами NEWS.ru., прихлебатели собирали деньги под имя его отца, «таскали его на всякие торжества, а если бы не таскали, то совершенно точно отец бы прожил дольше».

«Да, могли быть сложные моменты в отношениях. Но в самые трудные моменты — когда у отца дом отнимали бандиты, рейдерские захваты — он всегда обращался ко мне. И это показатель. А как только все проблемы оказывались решены, то сразу наползали его так называемые друзья, — констатировал Егор.

Егор отметил, что согласен с теми, кто считает его «неудобным и бескомпромиссным». Но, по его словам, он «никогда не был слабым звеном — ни в жизни отца, ни в своей собственной».

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Он был талантливым дизайнером, однако совершенно не умел вести бизнес. Этим пользовались его «так называемые друзья». В этом уверена вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон.

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