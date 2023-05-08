Сын Зайцева назвал виновниками смерти отца его друзей

Егор Зайцев заявил, что никогда не ссорился с отцом, но не мог противостоять интригам окружавших модельера людей.

Как сообщил Зайцев-младший в разговоре с журналистами NEWS.ru., прихлебатели собирали деньги под имя его отца, «таскали его на всякие торжества, а если бы не таскали, то совершенно точно отец бы прожил дольше».

«Да, могли быть сложные моменты в отношениях. Но в самые трудные моменты — когда у отца дом отнимали бандиты, рейдерские захваты — он всегда обращался ко мне. И это показатель. А как только все проблемы оказывались решены, то сразу наползали его так называемые друзья, — констатировал Егор.

Егор отметил, что согласен с теми, кто считает его «неудобным и бескомпромиссным». Но, по его словам, он «никогда не был слабым звеном — ни в жизни отца, ни в своей собственной».