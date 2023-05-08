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Супруга Гуфа показала, как  выглядела после скандала с рэпером

Юлия Королева была замужем за рэпером Гуфом около полутора лет, у них есть общая дочь Тина. Не так давно пара разошлась после очередного срыва страдающего от зависимостей музыканта.

Супруга Гуфа показала, как выглядела после скандала с рэпером
© РИА Новости

Семья тогда жила в Таиланде, и рэпер не отдавал супруге документы, без которых она не могла уехать из страны. Юлия была доведена буквально до крайности, на фото видно, какой измученной и исхудавшей выглядит девушка. Гуф позднее попал в рехаб

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«Смотрю на эту девочку и вспоминаю, какая же я была размотанная ровно два месяца назад. В глазах испуг, на весах 41 килограмм, синяки под глазами и в придачу тысяча проблем и неизвестность. Я записывала план действий, чтобы были силы и стабилизировать все — от эмоционального состояния до финансового благополучия», — написала она в микроблоге.

Сейчас Юлия отдыхает и набирается сил в компании подруг в Стамбуле, - пишет СтарХит.

Ранее Айза, бывшая супруга Гуфа, жаловалась, что певец не помогает ей с их общим сыном Сэмом, ссылаясь на финансовые проблемы.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской.

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