Супруга Гуфа показала, как  выглядела после скандала с рэпером

«Смотрю на эту девочку и вспоминаю, какая же я была размотанная ровно два месяца назад. В глазах испуг, на весах 41 килограмм, синяки под глазами и в придачу тысяча проблем и неизвестность. Я записывала план действий, чтобы были силы и стабилизировать все — от эмоционального состояния до финансового благополучия», — написала она в микроблоге.