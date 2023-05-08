Супруга Гуфа показала, как выглядела после скандала с рэпером
Юлия Королева была замужем за рэпером Гуфом около полутора лет, у них есть общая дочь Тина. Не так давно пара разошлась после очередного срыва страдающего от зависимостей музыканта.
Семья тогда жила в Таиланде, и рэпер не отдавал супруге документы, без которых она не могла уехать из страны. Юлия была доведена буквально до крайности, на фото видно, какой измученной и исхудавшей выглядит девушка. Гуф позднее попал в рехаб
«Смотрю на эту девочку и вспоминаю, какая же я была размотанная ровно два месяца назад. В глазах испуг, на весах 41 килограмм, синяки под глазами и в придачу тысяча проблем и неизвестность. Я записывала план действий, чтобы были силы и стабилизировать все — от эмоционального состояния до финансового благополучия», — написала она в микроблоге.
Сейчас Юлия отдыхает и набирается сил в компании подруг в Стамбуле, - пишет СтарХит.
Ранее Айза, бывшая супруга Гуфа, жаловалась, что певец не помогает ей с их общим сыном Сэмом, ссылаясь на финансовые проблемы.
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