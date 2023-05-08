Ленину обокрал пожилой поклонник-аристократ
Лена Ленина обнародовала неприятную историю. Ее обворовал немолодой поклонник, представлявшийся итальянским аристократом. Мужчина ухаживал за ней, когда Ленина отдыхала в Монте-Карло, дарил букеты.
Но, когда Лена пригласила нового знакомца к себе в гости, случилась беда. Пока она хлопотала на кухне, мужчина исчез вместе с ее украшениями. Правда, это была всего лишь качественная бижутерия – до вмонтированного в стену сейфа грабитель не добрался. Поэтому в полицию звезда решила не заявлять, - сообщает «Московский Комсомолец».
«Вокруг дорогих ресторанов и бутиков, в Лондоне, Монако или Цюрихе, в местах концентрации богатых дам, на которых от брендов рябит в глазах, часто слоняются альфонсы-мошенники, в надежде поживиться. Они не всегда выглядят как мускулистые голубоглазые красавцы. Случаются и взрослые «приличные» господа, с благородной сединой и интеллигентными манерами. Они могут просто грабить или убалтывать на сомнительные инвестиции в криптовалюту. Но чем больше становится богатых женщин, тем больше и охотников за их богатством», - констатировала бизнесвумен.
Ранее писательница и предприниматель Лена Ленина купила жилье на Кипре и стала жертвой обмана. Апартаменты, за которые знаменитость внесла предоплату в 2019 году, так и не были построены.