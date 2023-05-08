Ленину обокрал пожилой поклонник-аристократ

«Вокруг дорогих ресторанов и бутиков, в Лондоне, Монако или Цюрихе, в местах концентрации богатых дам, на которых от брендов рябит в глазах, часто слоняются альфонсы-мошенники, в надежде поживиться. Они не всегда выглядят как мускулистые голубоглазые красавцы. Случаются и взрослые «приличные» господа, с благородной сединой и интеллигентными манерами. Они могут просто грабить или убалтывать на сомнительные инвестиции в криптовалюту. Но чем больше становится богатых женщин, тем больше и охотников за их богатством», - констатировала бизнесвумен.