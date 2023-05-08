Том Круз записал обращение к организаторам MTV Movie & TV Awards из кабины истребителя. Видео
В ночь с 7 на 8 мая прошла церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter .В этом году церемония проходила не в прямом эфире, а была записана предварительно из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки.
Триумфаторами стали Педро Паскаль и Дженна Ортега. Том Круз победил в категории "Лучшая работа в кино" за роль Пита Митчелла в блокбастере "Топ Ган:Мэверик".
Актер поблагодарил организаторов мероприятия, записав обращение за штурвалом истребителя.