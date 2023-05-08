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Бабкина сообщила, какая сейчас у нее основная проблема

Надежда Бабкина рассказала, что сейчас задействована сразу в нескольких проектах. И у нее проблема не как найти работу, а как справиться с той, что уже имеется.

Бабкина сообщила, какая сейчас у нее основная проблема
© РИА Новости

«Участвую во втором сезоне шоу “Страна талантов”, программе “Модный vs.Народный” и ток-шоу “Прошу, прости”», — объяснила народная артистка.

Кроме того, основательница знаменитого ансамбля «Русская песня» и театра с тем же названием много сил и времени отдает своим детищам. В театре недавно состоялась премьера по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон». Бабкина и сама играет в спектакле – атаманшу Христину Дмитрову, - пишет портал blitz.center.

Певица рассказала, где восстанавливает силы.

«Последние годы я выбираю Крым местом своего отдыха. В 2020 году оказалась здесь по совету специалистов восстановительной терапии, которые работали со мной после перенесенного ковида. Для меня Крым — место силы», — сообщила Бабкина.

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