Бабкина сообщила, какая сейчас у нее основная проблема

Надежда Бабкина рассказала, что сейчас задействована сразу в нескольких проектах. И у нее проблема не как найти работу, а как справиться с той, что уже имеется.

Кроме того, основательница знаменитого ансамбля «Русская песня» и театра с тем же названием много сил и времени отдает своим детищам. В театре недавно состоялась премьера по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон». Бабкина и сама играет в спектакле – атаманшу Христину Дмитрову, - пишет портал blitz.center.