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Воля озвучил интересные факты творческой биографии Лепса

Павел Воля в новом воскресном шоу рассказал о нескольких интересных фактах из творческой деятельности Григория Лепса. Многие зрители впервые узнали о том, что автором ряда песен, которые исполняет певец, был председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в том числе хита «Настоящая женщина».

Воля озвучил интересные факты творческой биографии Лепса
© РИА Новости

«Произведения у него очень замечательные, он очень музыкальный человек», - подтвердил информацию Лепс.

А знаменитую песню «Рюмка водки на столе» Лепс приобрел у своего коллеги Жеки всего за 300 долларов. Тот хотел 400 долларов, но у певца на тот момент больше не было денег, - пишет teleprogramma.pro.

Правда, сделка все же стала взаимовыгодной – теперь Жека получает гонорары за каждое исполнение песни.

Недавно у артиста родился внук. Однако певец не надеется стать хорошим дедушкой. Григорий признался, что из-за высокой занятости и необходимости зарабатывать деньги он был плохим отцом.

«Я не очень хорошим был отцом и буду не очень хорошим дедом. Я не видел, как выросли дети, этим занималась супруга. Я уезжал в декабре, возвращался в среду», - рассказал Лепс.

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