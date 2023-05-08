Озвучена стоимость подарка, который Гуф сделал сыну на день рождения

«Я со своими родителями решила подарить Сэму ноутбук игровой. Скинуться и выбрать хороший, со всеми прибамбасами. Потом я подумала, что можно предложить взять в долю Лешку. Позвонила ему, а он предложил сам оплатить весь подарок. Я согласилась. Поэтому мои деньги пошли на праздник, а мне осталось заказать Сэма долгожданный игровой ноутбук», - сообщила она.