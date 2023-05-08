Озвучена стоимость подарка, который Гуф сделал сыну на день рождения
У рэпера Гуфа и его бывшей супруги Айзы есть общий сын Сэм. У мальчика- день рождения, и мама решила сделать подростку хороший подарок. Сначала она планировала подключить к финансовому участию бабушку и дедушку, потом решила напомнить о событии и Гуфу.
В результате тот взял оплату ноутбука на себя. Об этом бизнесвумен написала в Телеграм-канале.
«Я со своими родителями решила подарить Сэму ноутбук игровой. Скинуться и выбрать хороший, со всеми прибамбасами. Потом я подумала, что можно предложить взять в долю Лешку. Позвонила ему, а он предложил сам оплатить весь подарок. Я согласилась. Поэтому мои деньги пошли на праздник, а мне осталось заказать Сэма долгожданный игровой ноутбук», - сообщила она.
Стала известна и цена подарка – выбранная модель обошлась рэперу около 350 тысяч рублей.
Ранее Айза жаловалась, что певец не помогает ей с их общим сыном Сэмом, ссылаясь на финансовые проблемы.
«Обожаю читать новости про папу Сэма и его богатую жизнь. Если честно, то дико злюсь. Когда я предложила пополам оплатить школу Сэма, получила ответ о том, что у него нет денег. Фу. Просто фу», — высказалась предпринимательница и добавила, что стоимость обучения ребенка составляла 2796 долларов (196 тысяч рублей).