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Васильева обеспечила недвижимостью всю семью

Общеизвестно, что 76-летняя Татьяна Васильева, несмотря на возраст, активно работает и подрабатывает, чтобы помогать младшему поколению семьи. Но масштаб этой помощи, как оказалось, трудно себе было представить. По словам звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная», в месяц она получает в среднем два миллиона рублей.

Васильева обеспечила недвижимостью всю семью
© РИА Новости

Большую часть актриса переводит в банк, чтобы потом купить детям и внукам квартиры. Всего Васильева для своих родственников приобрела уже пять квартир, одну она получила от государства, - сообщает Экспресс Газета.

Журналисты составили список, как Татьяна Григорьевна распределила недвижимость.

Внукам Ване и Грише куплено по однокомнатной квартире. Сыну Филиппу актриса отписала просторную жилплощадь с тремя спальнями.

Маленькой внучке Мирре завещана «двушка», в которой сейчас живет звезда. Дочери Лизе – двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты, с учетом ее сына Адама.

Кроме того, звездная мама помогает детям материально. Татьяна ежемесячно выдает 44-летнему Филиппу и 36-летней Лизе по 100 тысяч рублей.

После развода с сыном Татьяны Васильевой Федором ее экс-невестка забрала детей и уехала в Германию. Так, внуки актрисы Иван и Григорий большую часть жизни прожили за рубежом со своей мамой. Но, в итоге, юноши решили вернуться в Россию. Тем более, что любящая бабушка уже обеспечила их жилплощадью.

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