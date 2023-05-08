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Григорий Лепс признался, что был плохим отцом

Российский музыкант Григорий Лепс заявил, что был плохим отцом из-за постоянных гастролей. В этом он признался на шоу комика Павла Воли.

Григорий Лепс признался, что был плохим отцом
© РИА Новости

«Я был плохим отцом и, наверное, буду не очень хорошим дедом. Я уезжал в сентябре, возвращался в декабре», — рассказал Лепс на «Шоу Воли». Он уточнил, что не мог достаточно времени проводить с детьми из-за занятия музыкой. Из-за постоянных гастролей музыкант не видел, как выросли его дети.

Ранее Лепс вышел на вручение музыкальной премии «Жара» вместе со своей 15-летней дочерью Николь, пишут «Дни.ру». Сама девочка призналась, что давно просила отца взять ее с собой на подобное мероприятие.

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