Григорий Лепс признался, что был плохим отцом

«Я был плохим отцом и, наверное, буду не очень хорошим дедом. Я уезжал в сентябре, возвращался в декабре», — рассказал Лепс на «Шоу Воли». Он уточнил, что не мог достаточно времени проводить с детьми из-за занятия музыкой. Из-за постоянных гастролей музыкант не видел, как выросли его дети.