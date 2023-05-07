Бывший друг Ивлеевой рассказал о том, как помог ей начать карьеру
В юности Настя Ивлеева была знакома с участником группы «Челси» Арсением Бородиным. Они познакомились в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, где Ивлеева трудилась администратором.
Знакомство это было ни к чему не обязывающим. Но потом Настя попросила Арсения поспособствовать воплощению в жизнь ее мечты. Мечтала она тогда вести передачу про путешествия. Об этом пишет teleprogramma.pro
Арсений тогда действительно помог девушке – он организовал ее переезд в Москву, нашел ей работу хостес и помог начать собирать аудиторию.
«Я говорил — с большей вероятностью тебя возьмут туда, если у тебя уже будет своя аудитория. И вот мы начали работать над появлением аудитории. Она ходила, занималась, она все делала для того, чтобы приблизить эту мечту. В трудолюбии ей точно нельзя отказать, она пашет, как надо» — рассказал Бородин на YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева недавно приобрела новый автомобиль Ferrari Tributo. Публикация на эту тему появилась в ее Telegram-канале, насчитывающем 530 тысяч подписчиков. Известно, что цена данной машины варьируется от 25 до 38 миллионов рублей в зависимости от комплектации и года выпуска авто.