Бывший друг Ивлеевой рассказал о том, как помог ей начать карьеру

«Я говорил — с большей вероятностью тебя возьмут туда, если у тебя уже будет своя аудитория. И вот мы начали работать над появлением аудитории. Она ходила, занималась, она все делала для того, чтобы приблизить эту мечту. В трудолюбии ей точно нельзя отказать, она пашет, как надо» — рассказал Бородин на YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».