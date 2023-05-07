Костюшкин объяснил, почему рад задержанию Блиновской
Певец Стас Костюшкин признался, что рад тому, что Елену Блиновскую задержали правоохранительные органы. Причина радости, как оказалось, в том, что блогер снялась в его недавнем клипе на песню «Королева», и скандал вокруг героини клипа способствует популярности песни. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.
«Всегда круто, когда вокруг песни есть история. Без истории не интересно, песня сама по себе вообще не работает, песен много, они все одинаковые, они набили оскомину. У песни «Королева» [есть] история. Поэтому я рад [задержанию Блиновской]», — отметил Костюшкин.
Певец пояснил, что «история» есть у многих песен Аллы Пугачевой или дуэта «Чай вдвоем», а также других.
Певец Стас Костюшкин побрился налысо после критики из-за клипа с блогершей Еленой Блиновской. Видео он выложил в своих соцсетях.