Костюшкин объяснил, почему рад задержанию Блиновской

Певец Стас Костюшкин признался, что рад тому, что Елену Блиновскую задержали правоохранительные органы. Причина радости, как оказалось, в том, что блогер снялась в его недавнем клипе на песню «Королева», и скандал вокруг героини клипа способствует популярности песни. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.