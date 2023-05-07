Собчак отреагировала на шутку Харламова
Гарик Харламов посвятил Ксении Собчак песню, где саркастически назвал причину, по которой журналистку решили оставить в России.
«Все задаются вопросом: как? Видимо, есть возможность старых позвать друзей», – спел Харламов с надрывом.
Собчак прокомментировала этот перфоманс в Телеграм-канале. Она написала, что шутка ей кажется остроумной. Но подчеркнула, что «оставили» в России именно из-за того, чтобы за ней прочно закрепилось амплуа журналистки, имеющих тех самых «влиятельных друзей».
«Мне кажется, потому оставили, чтобы все именно так и думали», – резюмировала она.
Мировой судья назначил восемь месяцев ограничения свободы участнику съемочной группы журналистки Ксении Собчак и режиссеру Сергею Ерженкову, а также рязанскому блогеру Сергею Скорееву по делу об осквернении постамента памятника Ленину в Касимове Рязанской области в марте 2022 года.