Собчак отреагировала на шутку Харламова

Собчак прокомментировала этот перфоманс в Телеграм-канале. Она написала, что шутка ей кажется остроумной. Но подчеркнула, что «оставили» в России именно из-за того, чтобы за ней прочно закрепилось амплуа журналистки, имеющих тех самых «влиятельных друзей».