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Собчак отреагировала на шутку Харламова

Гарик Харламов посвятил Ксении Собчак песню, где саркастически назвал причину, по которой журналистку решили оставить в России.

Собчак отреагировала на шутку Харламова
© РИА Новости

«Все задаются вопросом: как? Видимо, есть возможность старых позвать друзей», – спел Харламов с надрывом.

Собчак прокомментировала этот перфоманс в Телеграм-канале. Она написала, что шутка ей кажется остроумной. Но подчеркнула, что «оставили» в России именно из-за того, чтобы за ней прочно закрепилось амплуа журналистки, имеющих тех самых «влиятельных друзей».

«Мне кажется, потому оставили, чтобы все именно так и думали», – резюмировала она.

Мировой судья назначил восемь месяцев ограничения свободы участнику съемочной группы журналистки Ксении Собчак и режиссеру Сергею Ерженкову, а также рязанскому блогеру Сергею Скорееву по делу об осквернении постамента памятника Ленину в Касимове Рязанской области в марте 2022 года.

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