Седокова вспомнила, как ее экс-коллега по "ВИА Гре" разделась и оседлала Витаса

Певица Анна Седокова на шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю" рассказала, как ее экс-коллега по группе "ВИА Гра" во время вечеринки разделась догола и оседлала обнаженного певца Витаса.

"В номер просто въезжает… Голая… На абсолютно голом Витасе, стоящем на четвереньках, и она такая: "Е-ху!" Я открываю глаза и не понимаю как, что… Спрашиваю: "Как дела?" Она говорит: "Круто-круто!" — и куда-то исчезают просто", - рассказала Седокова.

Исполнительница уточнила, что во время сборных концертов участниц "ВИА Гры" селили в номер отеля с другой звездой коллектива. По словам Седоковой, в момент инцидента она спала, поэтому не смогла сразу осознать происходящее. Вместе с этим певица не стала называть имя своей знакомой, однако отметила, что у той была большая и красивая грудь.