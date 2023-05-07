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Анна Седокова вспомнила, как ее экс-коллега по "ВИА Гре" разделась и оседлала Витаса

Певица Анна Седокова на шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю" рассказала, как ее экс-коллега по группе "ВИА Гра" во время вечеринки разделась догола и оседлала обнаженного певца Витаса.

Седокова вспомнила, как ее экс-коллега по "ВИА Гре" разделась и оседлала Витаса
© РИА Новости

"В номер просто въезжает… Голая… На абсолютно голом Витасе, стоящем на четвереньках, и она такая: "Е-ху!" Я открываю глаза и не понимаю как, что… Спрашиваю: "Как дела?" Она говорит: "Круто-круто!" — и куда-то исчезают просто", - рассказала Седокова.

Исполнительница уточнила, что во время сборных концертов участниц "ВИА Гры" селили в номер отеля с другой звездой коллектива. По словам Седоковой, в момент инцидента она спала, поэтому не смогла сразу осознать происходящее. Вместе с этим певица не стала называть имя своей знакомой, однако отметила, что у той была большая и красивая грудь.

"У нее была большая, красивая грудь. Она была звезда, потому что вращалась во всех московских тусовках. Каждый раз, 20 лет, когда я видела Витаса, то все время вспоминала его голого на четвереньках, а сверху..." - посмеялась Седокова.

Ранее Седокова призналась, что ее называли "ненужной разведенкой" в 22 года.

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