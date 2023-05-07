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Волочкова о Мальдивах: «Это моя дача, понимаете?»

Анастасия Волочкова в микроблоге призналась в любви к знаменитому курорту и обратилась к россиянам с просьбой смириться с ее красивой жизнью и перестать завидовать. Для нее, по словам Анастасии, Мальдивы такой же любимый уголок, как для большинства населения страны – дача.

Волочкова о Мальдивах: «Это моя дача, понимаете?»
© globallookpress.com

Эпатажная балерина выложила в интернет видеоролик с острова Киха.

«У меня все в порядке. Я люблю и любима. Захотела и полетела на Мальдивы. Да, я могу себе позволить полететь на Мальдивы как на дачу. Мне так нравится, я живу как хочу!» — заявила Волочкова.

Танцовщица специально подчеркнула, что это свежая информация, а не повторение отчетов с январского отдыха. Просто она решила еще раз слетать туда, где ей очень нравится отдыхать, - пишет moslenta.ru.

«Умоляю, научитесь прощать состоявшимся людям их успех. Я прекрасно осознаю, что многие не могут позволить себе отдых на дорогом курорте, но я могу. И я это заслужила», — сказала она.

Недавно Анастасия Волочкова вернулась к теме суда с Большим театром. Но пару лет назад балерина потребовала 95 миллионов рублей у Большого театра, который ей якобы не выплатил честно заработанные деньги.

Стороны конфликта уже встречались в Тверском суде Москвы, где истице в праве на выплату отказали. Анастасию отказ не убедил — дело дошло до Верховного суда.

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