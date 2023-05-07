«Тут родина, и тут я хочу жить»: внук Васильевой вернулся в Россию

После развода с сыном Татьяны Васильевой Федором ее экс-невестка забрала детей и уехала в Германию. Так, внуки актрисы Иван и Григорий большую часть жизни прожили за рубежом со своей мамой.

Но, в итоге, юноши решили вернуться в Россию. Тем более, что любящая бабушка уже обеспечила их жилплощадью – Татьяна Григорьевна купила каждому по однокомнатной квартире в Москве.

«Тут родина, и тут я хочу жить», — признался младший внук Васильевой Григорий в передаче «Секрет на миллион».

Как информирует портал slovodel.com, Григорий хорошо учился в немецкой школе. Однако перейдя в школу русскую, он понял. что отстает по многим предметам и необходимо заниматься дополнительно.