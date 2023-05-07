$76.82-1.7984.91-2.09

«Тут родина, и тут я хочу жить»: внук Васильевой вернулся в Россию

После развода с сыном Татьяны Васильевой Федором ее экс-невестка забрала детей и уехала в Германию. Так, внуки актрисы Иван и Григорий большую часть жизни прожили за рубежом со своей мамой.

«Тут родина, и тут я хочу жить»: внук Васильевой вернулся в Россию
© РИА Новости

Но, в итоге, юноши решили вернуться в Россию. Тем более, что любящая бабушка уже обеспечила их жилплощадью – Татьяна Григорьевна купила каждому по однокомнатной квартире в Москве.

«Тут родина, и тут я хочу жить», — признался младший внук Васильевой Григорий в передаче «Секрет на миллион».

Как информирует портал slovodel.com, Григорий хорошо учился в немецкой школе. Однако перейдя в школу русскую, он понял. что отстает по многим предметам и необходимо заниматься дополнительно.

У Татьяны Васильевой эти внуки – не единственные. Сейчас ее сын Федор женат на актрисе Марии Болонкиной, у них 2 девочки. Также дочь Татьяны Елизавета воспитывает сына.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий