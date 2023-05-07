«Тут родина, и тут я хочу жить»: внук Васильевой вернулся в Россию
После развода с сыном Татьяны Васильевой Федором ее экс-невестка забрала детей и уехала в Германию. Так, внуки актрисы Иван и Григорий большую часть жизни прожили за рубежом со своей мамой.
Но, в итоге, юноши решили вернуться в Россию. Тем более, что любящая бабушка уже обеспечила их жилплощадью – Татьяна Григорьевна купила каждому по однокомнатной квартире в Москве.
«Тут родина, и тут я хочу жить», — признался младший внук Васильевой Григорий в передаче «Секрет на миллион».
Как информирует портал slovodel.com, Григорий хорошо учился в немецкой школе. Однако перейдя в школу русскую, он понял. что отстает по многим предметам и необходимо заниматься дополнительно.
У Татьяны Васильевой эти внуки – не единственные. Сейчас ее сын Федор женат на актрисе Марии Болонкиной, у них 2 девочки. Также дочь Татьяны Елизавета воспитывает сына.