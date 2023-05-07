Алена Свиридова сняла дом в Риме

Майские праздники Алена Свиридова решила провести в Европе. Она запланировала поездку в Италию , а точнее, в Рим . Правда, арендовать там дом оказалось непросто в нынешних реалиях. Звезда рассказала, что в этом вопросе ей помог старший сын Василий, который проживает в Канаде . Певица нашла понравившийся вариант через Airbnb. Ранее многие пользовались им и не было никаких проблем.

“Я вчера так находилась, что сегодня ограничилась прогулкой вокруг дома. Почитала, подумала, написала, даже на гитаре поиграла, друзья дали во временное пользование. Сразу полюбила мой новый дом, здесь все сделано с любовь и пониманием”, – восхищается Алена.

Кстати, обычно отпуск звезда проводит в своем особняке в Керчи. Она приобрела участок земли в 2019 – м году и сразу занялась ремонтом. Там она провела карантин, что случился в 2020 -м. Свиридова часто выходила на связь из Крыма, показывала, какие преобразования она сделала в доме, устроила веранду, облагородила сад. Однако сейчас возникли сложности: Свиридова привыкла летать в Крым на самолете. Увы, рейсы отменены уже больше года. Кроме того, из тех краев постоянно приходят тревожные новости, связанные с непростой ситуацией из-за СВО. Видимо, поэтому Алена решила отправиться в более спокойные места. Хотя долететь до Европы сейчас тоже проблематично. Как известно, прямых рейсов нет, приходится добираться с пересадкой. Фото: соцсети