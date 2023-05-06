Звезду Comedy Woman Надежду Ангарскую выписали из роддома
Бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская покинула роддом вместе с новорожденным сыном. Об этом артистка сообщила в Instagram.
"Сегодня мы прошли все дообследования, меня отпускают домой. Вместе с ним, кто не спал до утра, и я знала, что так и будет. Я держалась, уснула где-то в полпятого, а в шесть мне уже надо было идти сдавать кровь. В полседьмого его пришли взвешивать, в девять я была на УЗИ, и до этого его тоже куда-то забирали", — рассказала Ангарская.
Из роддома 40-летнюю артистку забрали ее муж Николай Федчук и старший сын Давид.
Ангарская родила второго сына 3 мая 2023 года. Имя малыша знаменитость пока держит в секрете. Ребенок появился на свет в браке с футбольным тренером Федчуком, с которым познакомилась несколько лет назад, когда привела сына Давида в спортивную секцию. Долгое время пара состояла в романтических отношениях. 8 февраля этого они расписались.
В 2013 году Ангарская встретила своего первого супруга, иорданца Раеда Бани. В 2015 году артистка родила первенца Давида.
Ранее Ангарская стала мамой во второй раз.