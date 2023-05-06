Звезду Comedy Woman Надежду Ангарскую выписали из роддома

"Сегодня мы прошли все дообследования, меня отпускают домой. Вместе с ним, кто не спал до утра, и я знала, что так и будет. Я держалась, уснула где-то в полпятого, а в шесть мне уже надо было идти сдавать кровь. В полседьмого его пришли взвешивать, в девять я была на УЗИ, и до этого его тоже куда-то забирали", — рассказала Ангарская.