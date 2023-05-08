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Ольгу Бузову засняли в кипрском ресторане с бывшим возлюбленным

Певица Ольга Бузова, которая неоднократно жаловалась, что ее узнают на улицах как в гриме так и без него, вновь пострадал от своей известности. В ресторане на Кипре ее узнали поклонники и сняли на видео, как она ужинает со своим бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, сообщает StarHit.

Ольгу Бузову засняли в кипрском ресторане с бывшим возлюбленным
© РИА НОВОСТИ

Отмечается, что Бузова ужинала в тесной компании, а потом разместила загадочный пост в соцсетях: "Может сделаем то, о чем мы говорим постоянно, когда встречаемся?".

Сам Майоров в своих соцсетях написал, что встретился с Бузовой на Кипре неожиданно для себя.

Для поклонников Бузовой известие о встрече любимой певицы с Майоровым стало довольно обсуждаемой новостью.

Ольга Бузова из тех, о ком постоянно пишут СМИ, каждое ее действие оказывается под прицелом видеокамер. Однако свою личную жизнь артистка охраняет очень тщательно. Никто не знает, есть ли сейчас в жизни певицы кавалер, а может ее сердце свободно.

Певице регулярно советуют выйти замуж и остепениться, сама она относится к этому с долей юмора, несколько лет назад артистка даже участвовала в шоу "Замуж за Бузову". Но в итоге в ЗАГС так и не пошла.

Сейчас певица проводит отпуск в Европе. Она уже успела подразнить поклонников фотографиями из Испании, Италии, Кипра, а в данное время отдыхает в Швейцарии.

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