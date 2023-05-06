Юлиан поставил Аллегрову Киркорову в пример

Ирина Аллегрова сейчас не часто бывает на светских мероприятиях. Звезда не ездит по гастролям и сосредоточилась на собственной жизни. И, когда певица все же появилась в Кремле на сборном концерте в честь Дня Победы, к ней было приковано внимание публики.

Аллегрова слегка пополнела, перестала носить корсеты и глубокие декольте. Певец Юлиан заявил, что она, в отличие от многих немолодых звезд, стареет достойно. Об этом пишет портал prozvezd.info.

«Она не наращивает себе ягодицы, не выходит в колготках, без штанов, но в шляпе. Не называет себя Примадонной. Ей это не надо, она - прекрасная певица, была и останется», — уверен он.

Юлиан посоветовал всем представителям отечественного шоу-бизнеса брать пример с Аллегровой. В частности, он раскритиковал преображение Киркорова.

«От возраста не уйти, не надо смешить зрителей пластическими операциями. Стареть надо со своими зрителями. Многие превратились из певцов в шутов с нелепым омоложением», — рассказал Юлиан.