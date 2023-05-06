Пугачева не ответила на вопрос об эмиграции

В Москве на Троекуровском кладбище проводили в последний путь модельера Валентина Юдашкина. Попрощаться с ним пришли его близкие, поклонники и друзья, в том числе из известных представителей российского шоу-бизнеса. Алла Пугачева экстренно прилетела из Израиля на похороны старого друга.

По завершении траурного мероприятия Примадонна покинула кладбище в сопровождении друга Игоря Гуляева, а также еще нескольких, незнакомых журналистам людей, - пишет «Московский Комсомолец».

Журналисты и поклонники пытались пообщаться с Аллой Борисовной, но она отвечать на вопросы не стала. В том числе она оставила без внимания вопрос, насовсем ли она уехала из России.

Отметим, что двумя днями ранее при куда более скромной обстановке в подмосковном Щелкове похоронили другую легенду отечественной моды - Вячеслава Зайцева, который умер незадолго до ухода Юдашкина - 30 апреля.