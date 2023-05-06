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Певица МакSим впервые вышла в свет после слухов о новой беременности

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, впервые вышла в свет в Москве после слухов о новой беременности. Вместе с подругой, телеведущей Дилей Долинской, она посетила Третьяковскую галерею.

Певица МакSим впервые вышла в свет после слухов о новой беременности
© @dilyaya

«С МакSим на фоне красивых женщин. Фотографировались с Мариной чаще, чем с картинами. Все потому что ее все любят, и я в том числе!» — подписала Долинская опубликованное в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото.

На снимке подруги позируют в одном из залов галереи. Одетая в черный свободный костюм МакSим стоит боком.

«Она так специально встала, чтобы скрыть живот», — уверенно заявила одна из подписчиц Долинской.

Телеведущая в ответ заявила, что никакого беременного живота у певицы нет.

Ранее на появившуюся в сети информацию о беременности МакSим отреагировала пиар-менеджер певицы Яна Богушевская. Она заявила, что артистка не ждет ребенка, а ее концерты были отменены из-за проблем со здоровьем.

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