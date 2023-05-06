Певица МакSим впервые вышла в свет после слухов о новой беременности

«С МакSим на фоне красивых женщин. Фотографировались с Мариной чаще, чем с картинами. Все потому что ее все любят, и я в том числе!» — подписала Долинская опубликованное в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото.