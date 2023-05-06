На девушку, устроившую съемки на могиле Горшенева, завели дело
Михаил Горшенев (Горшок), лидер группы «Король и Шут», ушел из жизни в 2013 году. Тем не менее, на днях одна из безумных поклонниц вокалиста устроила эротическую фотосессию прямо на его могиле. Девушка в розовой куртке и нижнем белье фотографировалась у надгробия в откровенных позах.
Как сообщает источник 5 Канала, полиция по заявлению вдовы музыканта возбудила дело, проводится расследование.
Девушка уже принесла извинения семье покойного музыканта.
Однако вдова Горшка решила стоять на своем и требует наказания по закону. Друг Михаила и продюсер сериала «Король и Шут» Игорь Гудков, известный под псевдонимом «Панкер», ее поддерживает.
Поклонники творчества группы "Король и Шут" запустили петицию с требованием привлечь девушку на снимках к ответственности. Эта петиция набрала больше полутора тысяч подписей.