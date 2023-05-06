На девушку, устроившую съемки на могиле Горшенева, завели дело

Михаил Горшенев (Горшок), лидер группы «Король и Шут», ушел из жизни в 2013 году. Тем не менее, на днях одна из безумных поклонниц вокалиста устроила эротическую фотосессию прямо на его могиле. Девушка в розовой куртке и нижнем белье фотографировалась у надгробия в откровенных позах.