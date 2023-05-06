Сын Зайцева не пригласил на поминки звездных друзей отца

Организацией поминок по Вячеславу Зайцеву занимался его сын Егор. Он раздавал приглашения на поминки, написанные на обычных листах бумаги, прямо в разгар похорон. на кладбище в подмосковной деревне.

Как пишут 7days.ru, в итоге к особняку Зайцева приехало около 80 человек. Среди них не было ни одного звездного друга покойного. Там были коллеги кутюрье, работавшие с ним модели и байкеры – друзья Егора.

Внучка модельера на поминки не пришла. Говорят, что она была обижена на Егора за то, что он именно так организовал прощание. Были неприятно удивлены и другие люди из окружения Зайцева.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина требует перезахоронить Вячеслава Зайцева. Художник Никас Сафронов поддержал артистку.