$76.82-1.7984.91-2.09

Сын Зайцева не пригласил на поминки звездных друзей отца

Организацией поминок по Вячеславу Зайцеву занимался его сын Егор. Он раздавал приглашения на поминки, написанные на обычных листах бумаги, прямо в разгар похорон. на кладбище в подмосковной деревне.

Сын Зайцева не пригласил на поминки звездных друзей отца
© РИА Новости

Как пишут 7days.ru, в итоге к особняку Зайцева приехало около 80 человек. Среди них не было ни одного звездного друга покойного. Там были коллеги кутюрье, работавшие с ним модели и байкеры – друзья Егора.

Внучка модельера на поминки не пришла. Говорят, что она была обижена на Егора за то, что он именно так организовал прощание. Были неприятно удивлены и другие люди из окружения Зайцева.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина требует перезахоронить Вячеслава Зайцева. Художник Никас Сафронов поддержал артистку.

Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий