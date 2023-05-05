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Визит Пугачевой в Россию мог стоить 3,5 миллиона рублей

Перелет певицы Аллы Пугачевой из Израиля в Россию мог стоить 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный источник.

Оценена стоимость перелета Пугачевой из Израиля в Россию
© ТАСС

Сообщается, что для своего визита Пугачёва наняла частный борт. Подобный перелёт из Израиля в Россию мог обойтись примерно в 3,5 миллиона рублей. При этом другой источник опроверг эту информацию и заявил, что Пугачева использовала регулярный рейс, стоивший гораздо меньшую сумму. Сама певица никак не прокомментировала ситуацию и даже не сообщила о своём визите в Россию.

Напомним, что Пугачёва прилетела в Россию на похороны знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина.

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