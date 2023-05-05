Айза рассказала, что Гуф не приехал на день рождения сына
Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram, что рэпер не приехал на день рождения их общего сына Сэма.
Сыну Гуфа и Айзы исполнилось 13 лет. Праздник прошел 4 мая на Бали, где сейчас проживает блогерша с детьми. На торжестве присутствовали друзья мальчика, его сводный брат Элвис и экс-супруг Айзы Дмитрий Анохин. Бизнесвумен организовала день рождения сына в тематике аниме "Невероятные приключения ДжоДжо". По словам Айзы, это любимый мультфильм Сэма.
Айза отметила, сын очень ждал, что Гуф прилетит на праздник, но тот не появился. Блогерша надеется, что у артиста получится чуть позже приехать к Сэму и поздравить его лично.
4 мая Айза поздравила сына с днем рождения в социальных сетях. Она призналась, что Сэм покоряет ее заботой о сводном брате Элвисе.
"Сэм наш стержень, наше постоянство, наше сердце и душа. Сэм не такой как мы и даже не такой все дети. Он будто взрослее нас всех… Ранимее и заботливее", - заявила бизнесвумен.
Ранее Гуф сообщил о разводе с женой Юлией Королевой.