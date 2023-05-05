$76.82-1.7984.91-2.09

Айза рассказала, что Гуф не приехал на день рождения сына

Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram, что рэпер не приехал на день рождения их общего сына Сэма.

Айза рассказала, что Гуф не приехал на день рождения сына
© Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Сыну Гуфа и Айзы исполнилось 13 лет. Праздник прошел 4 мая на Бали, где сейчас проживает блогерша с детьми. На торжестве присутствовали друзья мальчика, его сводный брат Элвис и экс-супруг Айзы Дмитрий Анохин. Бизнесвумен организовала день рождения сына в тематике аниме "Невероятные приключения ДжоДжо". По словам Айзы, это любимый мультфильм Сэма.

Айза отметила, сын очень ждал, что Гуф прилетит на праздник, но тот не появился. Блогерша надеется, что у артиста получится чуть позже приехать к Сэму и поздравить его лично.

4 мая Айза поздравила сына с днем рождения в социальных сетях. Она призналась, что Сэм покоряет ее заботой о сводном брате Элвисе.

"Сэм наш стержень, наше постоянство, наше сердце и душа. Сэм не такой как мы и даже не такой все дети. Он будто взрослее нас всех… Ранимее и заботливее", - заявила бизнесвумен.

Ранее Гуф сообщил о разводе с женой Юлией Королевой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий