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Стало известно, что будет вести Дибров вместо «Кто хочет стать миллионером?»

Супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва рассказала, какое шоу он будет вести после ухода из программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дмитрий Дибров нашел новую работу
© РИА Новости

По словам Полины Дибровы, теперь её муж станет ведущим программы «Невероятная Африка». Супруга телеведущего также рассказала, что ради этого проекта вся семья Дибровых отправится в десятидневный тур по африканской Намибии.

При этом программа «Кто хочет стать миллионером?» недавно вновь вернулась на телеэкраны, но уже без Дмитрия Диброва. Его сменила певица и победительница игры Юлианна Караулова.

Ранее Караулова прокомментировала стиль Диброва как телеведущего.

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