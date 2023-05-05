Дмитрий Дибров нашел новую работу

Супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва рассказала, какое шоу он будет вести после ухода из программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Полины Дибровы, теперь её муж станет ведущим программы «Невероятная Африка». Супруга телеведущего также рассказала, что ради этого проекта вся семья Дибровых отправится в десятидневный тур по африканской Намибии.

При этом программа «Кто хочет стать миллионером?» недавно вновь вернулась на телеэкраны, но уже без Дмитрия Диброва. Его сменила певица и победительница игры Юлианна Караулова.