Волочкова заявила, что ест только вареные яйца на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в социальных сетях, как питается во время отдыха на Мальдивах.

© Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Волочкова продолжает следить за своей фигурой даже во время отпуска. Артистка соблюдает особую диету - ест только вареные яйца и пьет бульон.

Многие комментаторы удивились рациону Волочковой. Поклонники не понимают, почему артистка не позволяет себе есть фрукты, овощи или орехи. Другие фанаты попросили звезду не слушать хейтеров, заявив, что балерина выглядит прекрасно.

"Ну и что за сенсация? Мы хоть и не на Мальдивах, но тоже едим вареные яйца… И бульончик. Да мало ли чего мы едим", - написала подписчица.