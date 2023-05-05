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Волочкова заявила, что ест только вареные яйца на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в социальных сетях, как питается во время отдыха на Мальдивах.

Волочкова заявила, что ест только вареные яйца на Мальдивах
© Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Волочкова продолжает следить за своей фигурой даже во время отпуска. Артистка соблюдает особую диету - ест только вареные яйца и пьет бульон.

Многие комментаторы удивились рациону Волочковой. Поклонники не понимают, почему артистка не позволяет себе есть фрукты, овощи или орехи. Другие фанаты попросили звезду не слушать хейтеров, заявив, что балерина выглядит прекрасно.

"Ну и что за сенсация? Мы хоть и не на Мальдивах, но тоже едим вареные яйца… И бульончик. Да мало ли чего мы едим", - написала подписчица.

Ранее Волочкова назвала Прохора Шаляпина своим новым женихом. Шаляпин согласился с коллегой и отметил, что они "прекрасная пара". Артисты встретились после концерта балерины. В апреле Шаляпин заявил, что в его жизни "нет никакой любви". Артист рассказывал, что "ждет спокойствия и никого не ищет". Ранее музыкант встречался со светской львицей Ольгой Сан. На данный момент статус их отношений неизвестен.

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