$76.82-1.7984.91-2.09

PR-менеджер Егора Крида опровергла, что у певца были долги перед налоговой

PR-менеджер Егор Крида Мария Кордупель прокомментировала в беседе с РБК информации о погашении задолженности перед налоговой службой.

PR-менеджер Егора Крида опровергла, что у певца были долги перед налоговой
© РИА Новости

Кордупель заявила, что сообщения о погашении долгов Крида — фейк, так как у звезды изначально не было задолженностей перед налоговой и «и любым другим обязательным платежам в пользу государства или иных лиц». Она отметила, что музыкант в последний раз оплачивал налоги месяц назад и в сроки, установленные законодательством.

Кордупель также опровергла, что Крид состоит «псевдосписках МВД или ФНС». По словам PR-менеджера, артист не работает «с несостоявшимися СМИ и Telegram-каналами, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации, используя в заголовках его имя».

Ранее сообщалось, что российские правоохранительные органы проверят 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Среди них — Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Оксана Самойлова, Дина Саева, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий