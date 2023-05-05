PR-менеджер Егора Крида опровергла, что у певца были долги перед налоговой

Кордупель заявила, что сообщения о погашении долгов Крида — фейк, так как у звезды изначально не было задолженностей перед налоговой и «и любым другим обязательным платежам в пользу государства или иных лиц». Она отметила, что музыкант в последний раз оплачивал налоги месяц назад и в сроки, установленные законодательством.