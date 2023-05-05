PR-менеджер Егора Крида опровергла, что у певца были долги перед налоговой
PR-менеджер Егор Крида Мария Кордупель прокомментировала в беседе с РБК информации о погашении задолженности перед налоговой службой.
Кордупель заявила, что сообщения о погашении долгов Крида — фейк, так как у звезды изначально не было задолженностей перед налоговой и «и любым другим обязательным платежам в пользу государства или иных лиц». Она отметила, что музыкант в последний раз оплачивал налоги месяц назад и в сроки, установленные законодательством.
Кордупель также опровергла, что Крид состоит «псевдосписках МВД или ФНС». По словам PR-менеджера, артист не работает «с несостоявшимися СМИ и Telegram-каналами, которые набирают охваты только на лживой и непроверенной информации, используя в заголовках его имя».
Ранее сообщалось, что российские правоохранительные органы проверят 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Среди них — Инстасамка, Регина Тодоренко, Егор Крид, Виктория Боня, Оксана Самойлова, Дина Саева, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.