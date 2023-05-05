СМИ: Егор Крид погасил задолженность перед налоговой

Shot: Егор Крид погасил задолженность перед налоговой
Российский певец Егор Крид выплатил задолженность перед налоговой службой в полном объеме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что за апрель Крид заплатил налоговой более 1 млн рублей. Предполагается, что артист решил оперативно избавиться от задолженности, чтобы избежать проблем с МВД и ФНС.
Сейчас Крид находится в США. По словам музыканта, он прилетел в Лос-Анджелес погостить у сестры, которая проживает там с мужем уже долгое время.
После громкого дела Елены Блиновской, которая задолжала налоговой службе 918 млн рублей, начались проверки задолженностей знаменитостей. Накануне сообщалось, что у блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, нашли еще один источник дохода. Выручка ее компании по производству и продаже косметики за 2022 год составила 172 млн рублей, а чистая прибыль – 78 млн.
Также стало известно, что Оксана Самойлова за 2022 год заработала 921 млн руб. на продаже косметики своего бренда. Компания жены Джигана «Бьюти инновации», которая занимается продажей косметики бренда Самойловой Sammy Beauty, заработала 921 млн руб. за 2021 год согласно данным бухгалтерской отчетности. При этом счета двух предприятий Самойловой — ООО «Фэмили Ферст» и ООО «Айэмспэшл» — были заблокированы, так как блогер не предоставила налоговую декларацию.