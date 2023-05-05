СМИ: Егор Крид погасил задолженность перед налоговой

Российский певец Егор Крид выплатил задолженность перед налоговой службой в полном объеме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что за апрель Крид заплатил налоговой более 1 млн рублей. Предполагается, что артист решил оперативно избавиться от задолженности, чтобы избежать проблем с МВД и ФНС.

Сейчас Крид находится в США. По словам музыканта, он прилетел в Лос-Анджелес погостить у сестры, которая проживает там с мужем уже долгое время.

После громкого дела Елены Блиновской, которая задолжала налоговой службе 918 млн рублей, начались проверки задолженностей знаменитостей. Накануне сообщалось, что у блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, нашли еще один источник дохода. Выручка ее компании по производству и продаже косметики за 2022 год составила 172 млн рублей, а чистая прибыль – 78 млн.