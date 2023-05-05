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Оззи Осборн объявил о возвращении на сцену

Музыкант Оззи Осборн в беседе с Metal Hammer заявил о том, что вернется к творческой деятельности.

Осборн признался, что готов до последнего выступать на сцене перед поклонниками, даже если ему придется появляться на концертах в инвалидной коляске.

«Выступать вживую — это то, ради чего я живу. Мне пришлось отменить свой европейский тур, но я полон решимости вернуться на сцену», — отметил 74-летний артист.

Помимо борьбы с болезнью Паркинсона Осборн перенес тяжелые травмы, которые потребовали нескольких операций на позвоночнике. Тем не менее, он планирует сделать все возможное, чтобы снова выступить вживую.

«Ты не можешь уйти из этой игры. Это не работа, это страсть. Я не знаю, чем могу заниматься помимо творчества», — поделился музыкант.

В феврале лидер группы Black Sabbath объявил о прекращении концертной деятельности из-за проблем со спиной. 74-летний Осборн отменил запланированный на 2023 год тур из-за ухудшившегося здоровья в связи с травмой позвоночника, полученной в 2019 году.

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