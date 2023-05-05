У жены Михалкова заметили горб на похоронах Зайцева

Прошедшую вчера церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым посетила президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова. Присутствующие обратили внимание на внушительных размеров горб у бывшей модели. Об этом пишет «Слово и Дело».

Посетители траурного мероприятия отметили, что женщина совсем сдала в последнее время. Журналисты заметили у 76-летней Михалковой горб на спине, который уже трудно скрыть.

«Жена Никиты Михалкова совсем плоха. На спине Татьяны Михалковой заметен внушительных размеров горб, который уже не скрыть одеждой», - говорится в сообщении Telegram-канала «Самые СЛИВки».

Отмечается, что во время церемонии Татьяна Евгеньевна все время опиралась на своего помощника.