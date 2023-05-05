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Вайкуле рассказала о планах Пугачевой посетить похороны Юдашкина

Певица Лайма Вайкуле подтвердила информацию о том, что Алла Пугачева прилетела в Москву, чтобы проститься с близким другом Валентином Юдашкиным. Об этом пишет «СтарХит».

Вайкуле рассказала о планах Пугачевой посетить похороны Юдашкина
© РИА Новости

По ее словам, на днях Пугачева сказала ей, что собирается прилететь на похороны модельера. При этом она уточнила, что прилетит одна.

«Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что не поеду к нему на похороны? Значит дети останутся, а я должна ехать". Так что Алла как всегда на высоте», — поделилась Вайкуле.

Поклонники поинтересовались у певицы, не боится ли Пугачева возвращаться в Россию после серии скандалов, связанных с ее семьей. На это Вайкуле ответила, что не отговаривала подругу, т.к. понимает, что она права.

Напомним, недавно появились сведения о том, что Пугачева вернулась в Москву. Певица сразу отправилась в свой подмосковный замок. Информацию о приезде артистки подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Однако, она не уточнила, собирается ли звезда посетить похороны Юдашкина, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище.

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