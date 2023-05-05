Вайкуле рассказала о планах Пугачевой посетить похороны Юдашкина

Певица Лайма Вайкуле подтвердила информацию о том, что Алла Пугачева прилетела в Москву, чтобы проститься с близким другом Валентином Юдашкиным. Об этом пишет «СтарХит».

По ее словам, на днях Пугачева сказала ей, что собирается прилететь на похороны модельера. При этом она уточнила, что прилетит одна.

«Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что не поеду к нему на похороны? Значит дети останутся, а я должна ехать". Так что Алла как всегда на высоте», — поделилась Вайкуле.

Поклонники поинтересовались у певицы, не боится ли Пугачева возвращаться в Россию после серии скандалов, связанных с ее семьей. На это Вайкуле ответила, что не отговаривала подругу, т.к. понимает, что она права.