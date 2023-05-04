Полуголая девушка устроила фотосессию на могиле Михаила Горшенева

Вдова Горшенева написала заявление в полицию на фанатку за фотографию в трусах на могиле музыканта
Вдова солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга написала заявление в полицию на фанатку, которая сделала фотографии в трусах на могиле ее супруга. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Mash на Мойке».
По ее словам, нелицеприятные фотографии ей прислали поклонники Горшенева. На них фанатка с розовыми волосами, в розовой шубе и стрингах позирует на могиле солиста.
«Я была поражена, что первый раз за десять лет у нас такие инциденты. Гламурные какие-то девочки приходят и с голым задом танцуют на могиле моего мужа. Я написала в полицию заявление. Я считаю, что это оскорбление могилы умершего», — сказала Горшенева.
Сообщалось, что фанатка, сделавшая снимки в трусах на могиле солиста «Король и шут» является гражданкой Белоруссии и занимается маникюром. Она покинула РФ после сообщений о возможности уголовного преследования, но неизвестно куда именно она направилась.