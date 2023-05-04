$79.31-0.6587.58-0.08

Вдова Горшенева написала заявление в полицию на фанатку за фотографию в трусах на могиле музыканта

Вдова солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева Ольга написала заявление в полицию на фанатку, которая сделала фотографии в трусах на могиле ее супруга. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Полуголая девушка устроила фотосессию на могиле Михаила Горшенева
© ТАСС

По ее словам, нелицеприятные фотографии ей прислали поклонники Горшенева. На них фанатка с розовыми волосами, в розовой шубе и стрингах позирует на могиле солиста.

«Я была поражена, что первый раз за десять лет у нас такие инциденты. Гламурные какие-то девочки приходят и с голым задом танцуют на могиле моего мужа. Я написала в полицию заявление. Я считаю, что это оскорбление могилы умершего», — сказала Горшенева.

Сообщалось, что фанатка, сделавшая снимки в трусах на могиле солиста «Король и шут» является гражданкой Белоруссии и занимается маникюром. Она покинула РФ после сообщений о возможности уголовного преследования, но неизвестно куда именно она направилась.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий