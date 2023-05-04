Полуголая девушка устроила фотосессию на могиле Михаила Горшенева

«Я была поражена, что первый раз за десять лет у нас такие инциденты. Гламурные какие-то девочки приходят и с голым задом танцуют на могиле моего мужа. Я написала в полицию заявление. Я считаю, что это оскорбление могилы умершего», — сказала Горшенева.