На похоронах модельера Вячеслава Зайцева заметили женщину, похожую на певицу Аллу Пугачеву. Фото опубликовал Telegram-канал SHOT.
Журналисты заметили, что женщина в солнечных очках и шляпе напоминает Примадонну.
«Я ни разу не Алла Пугачева», — заявила она в беседе со СМИ.
Спутница двойника Пугачевой попросила не снимать их на камеру.
Сообщается, что во время погребения Зайцева к могиле подошла еще одна женщина, напоминающая Примадонну. СМИ не удалось выяснить, кем приходится женщина кутюрье.
Сама Алла Пугачева на похоронах Вячеслава Зайцева замечена не была. Известно, что певица прилетела в Россию на несколько дней вместе с матерью другого умершего модельера — Валентина Юдашкина. Ожидается, что Примадонна появится на похоронах Юдашкина 6 мая.
Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове. На прощании присутствовали сын Егор, внучка Маруся, стилист Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Бедрос Киркоров, режиссер Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев. Отпевание прошло в Соборе Троицы Живоначальной.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Причиной смерти, по данным СМИ, стало внутреннее кровотечение.