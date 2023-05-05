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Двойник Пугачевой появилась на похоронах Вячеслава Зайцева

На похоронах модельера Вячеслава Зайцева заметили женщину, похожую на певицу Аллу Пугачеву. Фото опубликовал Telegram-канал SHOT.

Журналисты заметили, что женщина в солнечных очках и шляпе напоминает Примадонну.

«Я ни разу не Алла Пугачева», — заявила она в беседе со СМИ.

Спутница двойника Пугачевой попросила не снимать их на камеру.

Телеграм-канал «SHOT»

Сообщается, что во время погребения Зайцева к могиле подошла еще одна женщина, напоминающая Примадонну. СМИ не удалось выяснить, кем приходится женщина кутюрье.

Сама Алла Пугачева на похоронах Вячеслава Зайцева замечена не была. Известно, что певица прилетела в Россию на несколько дней вместе с матерью другого умершего модельера — Валентина Юдашкина. Ожидается, что Примадонна появится на похоронах Юдашкина 6 мая.

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Модельера Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелкове. На прощании присутствовали сын Егор, внучка Маруся, стилист Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Бедрос Киркоров, режиссер Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев. Отпевание прошло в Соборе Троицы Живоначальной.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Причиной смерти, по данным СМИ, стало внутреннее кровотечение.

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