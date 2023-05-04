В Госдуме призвали временно запретить Пугачевой въезд в Россию

Эстрадной певице Алле Пугачевой следует запретить въезд на территорию России до конца спецоперации, считает замглавы ЛДПР Алексей Диденко. Его слова приводятся в телеграм-канале фракции.

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"Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев призвал понять и простить Аллу Пугачеву. Никаких извинений мы не примем, ни один патриот не примет. Предателем становятся раз и навсегда", – подчеркнул он.

Диденко также напомнил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский не раз говорил о том, что "за деньги вообще под любую власть ложатся".

Кроме того, по мнению парламентария, Пугачевой стоит запретить въезд в страну до завершения спецоперации РФ на Украине.

В конце сентября прошлого года стало известно, что Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Позже артистка подтвердила, что покинула Россию.

Пугачева также сообщила, что рада ненависти в свой адрес, отметив, что холопы стали рабами. Кроме того, она опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга.